Inaugurata la “Collettiva d’Arte Contemporanea”

“Fare arte, o per meglio dire fare cultura, è una spinta propulsiva e continua che si cela dietro ogni pennellata, ogni schizzo, ogni spatolata intrisa di passione e colore per il bene della collettività e della socialità”. Presso le sale espositive del Bastione Carlo V, in collaborazione con la casa di quartiere Minimus, è stata inaugurata la “Collettiva d’Arte Contemporanea”. L’iniziativa culturale è stata organizzata dagli artisti Fabrizio “Relè” Distante e Maurizio Sardanelli di Brindisi e Ruggero Cairo di Ostuni. Tanta la partecipazione al Vernissage e tanto l’entusiasmo per questo nuovo e importante appuntamento culturale.Sono 24 gli artisti partecipanti alla mostra che, con le loro opere, hanno contribuito a creare un evento molto entusiasmante. Antonio Santoro, Rettore dell’Accademia di Belle Arti Arcaista Italiana, ha dato un importante contributo con un commento critico molto esaustivo. È intervenuto il Vice Sindaco, Massimiliano Oggiano, che ha focalizzato l’importanza di questi eventi che riescono a coinvolgere la cittadinanza, anche nella prospettiva della candidatura di Brindisi a Capitale italiana della Cultura nel 2027. Sono intervenuti anche i tre organizzatori che hanno espresso alcune significative riflessioni riguardanti l’impegno e la passione che hanno profuso nel progetto. Dopo il taglio del nastro e un brindisi augurale, tutti i presenti hanno ammirato, con attenzione ed interesse, le opere. Gli artisti in esposizione sono: Sergio Abbrescia “Lusa”, Lucia Cairo, Massimo Carriero, Alex Caminiti, Carmelo Conte, Andrea Contaldi, Antonella Cucinelli, Carmelo Fabio D’Antoni, Fabrizio “Relè” Distante, Miguel Gomez, Angela Greco, Stefano Iaia, Gabriele Magrì, Vittorio Magrì, Biagio Monno “Toy Blaise”, Antonio Pugliese, Giovanni Quarta, Stefania Robassa, Giuseppe Roma, Maurizio Sardanelli, Frank Snare, Franco Tarantino, Tommaso Tedesco, Gabriella Viapiana. La mostra sarà visitabile fino al 9 giugno, tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00. L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Brindisi, dell’Associazione Espressioni d’Arte di Ostuni e della Rassegna Italia SAS. Ha presentato l’evento la giornalista Anna Consales.