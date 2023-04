Presso il Bastione San Giacomo, Brindisi, è stata inaugurata la Fiera Internazionale del Libro a Brindisi con il padrino e la madrina dell’evento, Juan Colòn, Guest of Honor, Ambasciatore di Pace nel mondo e vincitore del premio internazionale di poesia di Milano e la dott.ssa Cosima Piliego. Hanno partecipato alcuni ballerini della Scuola di Danza “Tersicore” di Antonella Di Lecce con performance coinvolgenti. Grande l’entusiasmo di Silvana Carolla, direttore artistico/organizzativo della Fiera, Angela Howell, presidente dell’Associazione WWTS-World Women Talent System di Brindisi e coordinatrice internazionale della Fiera e Simone Taormina, responsabile dell’Angolo Fumettoso e Ufficio Stampa Nazionale dell’evento. Un’occasione importante per la nostra città dal punto di vista culturale. Saranno tre giorni intensi, che si terranno dal 28 al 30 aprile 2023, con un programma ricco di appuntamenti interessanti con ospiti internazionali che hanno scelto la Fiera Internazionale del Libro a Brindisi per annunciare i loro progetti in anteprima mondiale. Prestigiosa la location scelta, tanti gli stand con in bella mostra i libri che gli espositori hanno portato in Fiera e tanta la voglia di instaurare un proficuo confronto culturale. Tante le case editrici, gli autori, le associazioni, i patrocini, gli sponsor e tante le forme di arte che avranno la possibilità di esprimersi. La città sarà coinvolta in un evento culturale e, sicuramente, saranno molti i visitatori che parteciperanno ai vari incontri. Anna Consales