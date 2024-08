Mercoledì 7 agosto 2024 è stata inaugurata la mostra:”C’era una volta… il cinema italiano”, a cura di Francesco Romano, presso l’Associazione Culturale “Garofano Verde”. Un ringraziamento particolare all’artista-performer Angelo Raffaele Antelmi che ha curato l’organizzazione dell’evento con il solito entusiasmo che lo contraddistingue. “Questa mostra vuole essere un omaggio al cinema italiano che tra gli anni ’60 e gli anni ’80 è riuscito a farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo, spesso facendo incassi record ai botteghini. La mostra comprende locandine di film, sia d’autore che di film cosiddetti “di genere” (western, thriller, horror, fantascienza), autografate da registi, attori, sceneggiatori, montatori o compositori che l’autore della mostra, Francesco Romano, ha incontrato per una serie di interviste). W il cinema italiano!”. Francesco Romano è un grande appassionato di cinema e già da piccolo collezionava pellicole che hanno fatto la storia. Con alcuni amici, inoltre, ha fondato il gruppo “Camposecco Far West Bud Spencer & Terence Hill” e in tantissimi seguono con passione le attività di questi ragazzi “pazzi” per il cinema. Durante l’inaugurazione, Francesco ha illustrato le varie locandine con tanti aneddoti e curiosità interessanti. Sono stati chiamati in causa artisti del calibro di: Pupi Avati, Ruggero Deodato, Franco Nero, Lucio Fulci, Sergio Salvati, Eugenio Alabiso, Paolo Villaggio, Luciano De Crescenzo, Andy Luotto, Enzo G. Castellari, Romolo Guerrieri, Ernesto Gastaldi, Sergio Martino, Gianni Garko, giusto per citarne alcuni. Tanta è stata l’emozione per Francesco quando ha ricevuto le telefonate di due grandi del cinema, Ernesto Gastaldi e Eugenio Alabiso, che hanno voluto fargli gli auguri per la mostra che sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, fino al 31 agosto 2024, presso l’Associazione “Garofano Verde”, via Tarantini 36, Brindisi. Una mostra molto interessante, una splendida full immersion nel dorato mondo del cinema. Anna Consales