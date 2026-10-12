

Presso il Bastione Carlo V, Brindisi, è stata inaugurata la Mostra Collettiva di Artisti Contemporanei “ViverInArte”. È intervenuto l’artista Mino D’Amici, direttore artistico dell’evento, che continua con tanto impegno, nel suo intento di valorizzare la sua città con eventi interessanti. È intervenuto, quindi il vice- Presidente del WWF di Brindisi, Giovanni Ricupero. La prof.ssa Carmen De Stasio, saggista, critico, ha dato inizio alla Mostra con un intervento sul tema “Parliamo di Cultura”. Sono trenta i talentuosi artisti che hanno deciso di partecipare con le loro opere. Questa Rassegna rientra nel programma ENDAS di eventi culturali provinciali e regionali “Nuovi Orizzonti”, con la Presidente Carmela Mennone che ha seguito, con attenzione, ed entusiasmo la realizzazione del progetto. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30. Anna Consales