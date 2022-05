INAUGURATA LA MOSTRA DI AMANDA LIBRALE

È stata inaugurata la mostra personale di Amanda Librale organizzata dall’artista e performer Angelo Raffaele Antelmi, Associazione culturale “Garofano Verde”, che si potrà visitare fino al 21 maggio, dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Angelo parla con entusiasmo delle opere di Amanda. Un incontro casuale che ha consolidato un’amicizia e una voglia da parte di Angelo di fare conoscere la produzione di questa talentuosa artista. Il soggetto preferito di Amanda è la figura femminile che viene “catturata in momenti di grande sensualità e di tormento, esprimendo una grande volontà di riscatto”, tanto che, spesso, le sue mostre sono dei veri concept show riguardanti tematiche sociali attuali. L’opera di Amanda prende spunto da artisti come Egon Schiele, passando per il tratto tipico del fumetto anni ’80 con propensione a Manara. Sono quadri bellissimi che sicuramente non lasceranno indifferenti i visitatori. Una tecnica particolare rende intensa ogni opera e, nel complesso, è una esperienza molto interessante. Un particolare ringraziamento ad Angelo Raffaele Antelmi che, con la sua innata sensibilità, riesce sempre a promuovere eventi artistici rilevanti. Anna Consales