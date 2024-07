Inaugurata la mostra di Angelo Raffaele Antelmi “ERTÈ”

“Carissimo, ero un caro bambino, grazie ad un’amica di mia madre ti conobbi e subito ti amai, eri bello, elegante, oserei dire divino…negli anni ti ho sempre seguito e amato ed anche per me sei stato fonte di ispirazione, ma non oso dire come te, impossibile- tu sei unico- tu sei Ertè. Sempre nel mio cuore- Angelo Raffaele Antelmi”. Giovedì 4 luglio 2024 è stata inaugurata la mostra:”Ertè”, a cura dell’artista-performer Angelo Raffaele Antelmi, presso l’Associazione Culturale “Garofano Verde”. Romain de Tirtoff, conosciuto con lo pseudonimo Ertè, (San Pietroburgo, 1892- Parigi, 1990), fu un disegnatore, un illustratore, uno scenografo, un costumista teatrale, uno dei più grandi del secolo scorso. Nonostante un padre ammiraglio della flotta russa, già da piccolo manifestò una spiccata inclinazione artistica, una fantasia che lo portò a Parigi nel 1912, esordendo come stilista, illustratore per Harper’s Bazaar, disegnatore di abiti per il teatro e il cinema. È stato uno dei più importanti promotori del movimento Art Déco. Un artista veramente unico, una vera e propria eccellenza, e la sua produzione è apprezzata in tutto il mondo. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 17.30 alle ore 20.30 fino al 3 agosto 2024, presso l’Associazione “Garofano Verde”, via Tarantini 36, Brindisi. Una mostra affascinante, curata da Angelo che, con grande entusiasmo, riesce sempre a proporre eventi interessanti e culturalmente motivanti. Anna Consales