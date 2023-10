INAUGURATA LA MOSTRA DI ANGELO RAFFAELE ANTELMI:”SUPERSTARS 1″

Lunedì 2 ottobre 2023 è stata inaugurata la nuova mostra fotografica di Angelo Raffaele Antelmi:”Superstars 1, foto di Alexander Walker”, a cura dell’Associazione Culturale “Garofano Verde”. Sono foto molto particolari che ritraggono famosi divi del cinema, passati alla storia per le loro interpretazioni intense e indimenticabili, che hanno ricevuto riconoscimenti molto prestigiosi. Foto in bianco e nero, una vera e propria rassegna, che celebrano attrici e attori del calibro di: Greta Garbo, Grace Kelly, Vivien Leigh, Marlene Dietrich, Jane Fonda, David Niven, Marlon Brando, James Dean, Humphrey Bogart e tanti altri. Angelo accompagna i visitatori in un tour alla scoperta del cinema in bianco e nero ed è divertente scoprire il livello di conoscenza cinematografica. La mostra fotografica, la ventinovesima di Angelo Raffaele Antelmi, sarà visitabile tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00 fino al 23 ottobre 2023, presso l’Associazione “Garofano Verde”, via Tarantini 36, Brindisi. È sempre entusiasmante vedere artisti come Angelo che, con tanta passione, vogliono condividere cultura e bellezza. Anna Consales