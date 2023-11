INAUGURATA LA MOSTRA DI ANGELO RAFFAELE ANTELMI:”SUPERSTARS 2″

Mercoledì 8 novembre 2023 è stata inaugurata la nuova mostra fotografica dell’artista-performer Angelo Raffaele Antelmi:”Superstars 2, foto di Alexander Walker”, a cura dell’Associazione Culturale “Garofano Verde”. Mentre nella mostra “Superstars 1”, si potevano ammirare foto in bianco e nero di attori e attrici molto famosi, in questa seconda mostra, dedicata agli scatti di Alexander Walker, sono esposte bellissime foto a colori di divi che hanno fatto la storia del cinema. Foto che celebrano: Alain Delon, Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Faye Dunaway, Paul Newman, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Clint Eastwood, Liza Minnelli e tanti altri. È sempre entusiasmante fare un “viaggio” nella storia del cinema con Angelo che, con grande passione, riesce a coinvolgere i visitatori. La mostra di Angelo Raffaele Antelmi sarà visitabile tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00 fino al 30 novembre 2023, presso l’Associazione “Garofano Verde”, via Tarantini 36, Brindisi. Sicuramente, a breve, l’artista ci proporrà altre mostre imperdibili. Anna Consales