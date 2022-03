INAUGURATA LA MOSTRA DI OTTAVIO SANTOSTASIO

Giovedì 16 marzo 2022 è stata inaugurata la mostra personale di pittura di Ottavio Santostasio. La mostra, organizzata dall’artista e performer Angelo Raffaele Antelmi, Associazione culturale “Garofano Verde”, si è rivelata una piacevole scoperta, perché in pochi sapevano di questa grande passione di Ottavio. L’artista non ha alcuna preparazione accademica, i suoi quadri nascono dopo averli sognati. “Questo mi ha riportato ai pittori che hanno ricoperto le grotte preistoriche, erano anime semplici, ma hanno realizzato opere particolari, non avevano scuola e i colori li realizzavano con materiali occasionali offerti dalla natura”-così commenta Angelo Antelmi ed è stato proprio lui, con la sua innata sensibilità artistica, a “scoprire” questi quadri e a volerne fare una mostra che si potrà visitare fino al 16 aprile, dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Opere da ammirare e, sicuramente, una piacevole scoperta l’Ottavio artista. Anna Consales