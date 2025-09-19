Inaugurata la Mostra di Tiziana Ricco



“La mia pittura è un insieme di emozioni e sensazioni in forma visiva. Utilizzo ampi gesti e una varietà di materiali per creare superfici materiche. L’assenza di una forma riconoscibile lascia spazio all’interpretazione del visitatore, sperando che l’opera possa stimolare una riflessione intima e profonda- Tiziana Ricco”.

Il 13 settembre 2025, presso il Bastione San Giacomo, Brindisi, è stata inaugurata la Personale d’Arte Contemporanea di Tiziana Ricco:”L’Eco delle Emozioni”, un viaggio attraverso colori, forme ed emozioni. La passione per la pittura di Tiziana nasce in età adolescenziale. Molto apprezzate le sue opere astratte e informali che affrontano tematiche sociali e politiche attraverso il cromatismo e la matericità. Le opere di Tiziana sono state esposte a livello nazionale e internazionale e tanti sono stati i riconoscimenti. Alcune sue opere sono in permanenza presso Gallerie, Musei e Pinacoteche sia in Italia che all’estero. Tiziana ha voluto fortemente dedicare la mostra “L’Eco delle Emozioni” al papà Felice Ricco, venuto a mancare il 1 agosto 2024. Belle e profonde le parole di Francesco Fusco, figlio di Tiziana:”Le opere di Tiziana Ricco, caratterizzate da un linguaggio informale materico e dalla potenza tridimensionale che rievoca antichi affreschi, trasmettono un’energia viscerale e autentica. La superficie pittorica si trasforma in terreno di battaglia emotiva, in cui l’artista imprime la propria forza interiore e un sentimento di ribellione. Strati di materia e colore diventano metafora di disagio esistenziale e protesta contro le guerre e le crisi contemporanee. Ricco sfida i confini del reale, cercando nell’arte una via di trascendenza e consapevolezza. Le sue opere non si guardano soltanto: si attraversano, come cicatrici del mondo che chiedono di essere comprese”. La mostra, organizzata con il patrocinio del Comune di Brindisi e dell’Associazione ArteMenti Creative, sarà visitabile fino al 27 settembre. Anna Consales