Inaugurata la mostra “Disegni di sogni”

Presso le sale del primo piano di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, è stata inaugurata la mostra di arte contemporanea di Galiano Lombardi “Disegni di Sogni”, a cura del dott. Giovanni Arsenio, storico dell’arte e critico d’arte, con il patrocinio del Comune di Brindisi. Galiano Lombardi ha un percorso importante che passa per l’esperienza della storica attività “Valigia delle Indie”. Nasce a Milano, da genitori pugliesi, e nel 1959 si trasferisce a Brindisi, città dei nonni paterni, posto dove trascorreva le vacanze estive con la famiglia e dove vive e opera tuttora. Fin da piccolo aveva manifestato un grande interesse artistico. Le opere esposte sono trentacinque e sono datate tra il 1976 e il 2024 e evidenziano la “necessità e la volontà di celebrare i cinquanta anni di carriera artistica di Galiano Lombardi, artista riconosciuto dalla critica, apprezzato dai collezionisti e stimato a Brindisi, città in cui ha lasciato un segno indelebile nel contesto storico-artistico, in armonioso dialogo con gli sviluppi dell’arte contemporanea del XX secolo”. Un prestigioso obiettivo di questa mostra è quello di coinvolgere i cittadini in un evento culturale che evidenzia il legame dell’artista con la città che lo ha accolto e formato. La straordinaria mostra dell’artista esprime esperienza nell’uso dei colori, una vera apoteosi che coinvolge il visitatore per gli effetti di luce e la varietà cromatica. Una mostra veramente motivante di un artista che, sicuramente, continuerà a regalarci emozioni con le sue opere. La mostra sarà visitabile fino al 13 novembre 2024, dal lunedì alla domenica, dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Anna Consales