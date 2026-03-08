Facebook Instagram
Inaugurata la mostra fotografica “Anna Dukic. La farfalla che voleva volare con le aquile” in occasione della Giornata Internazionale della Donna

Presso il Bastione San Giacomo, Brindisi, è stata inaugurata la mostra fotografica “Anna Dukic. La farfalla che voleva volare con le aquile”, alla presenza del Sindaco Giuseppe Marchionna, Vincenzo De Leonardis, curatore della mostra, e Letizia Moresco, nipote della fotografa. È proprio grazie a Vincenzo De Leonardis che, trovando fortuitamente, in un mercatino, una videocamera con il nome dell’artista, si è potuto realizzare l’evento. Una magica casualità che ha consentito di “scoprire” il talento di un’artista che, firmandosi con il cognome del marito, Kofol, aveva aperto uno studio a Brindisi, nel quartiere Bozzano ed era rimasta nella nostra città dal 1973 al 1981. Anna Dukic, deceduta nel 2021, era una fotografa brillante e indipendente che ha documentato eventi importanti. Una passione per la fotografia nata grazie al padre, Giovanni Dukic, fotografo di bordo della Regia Marina. Durante i suoi anni brindisini era riuscita “a cogliere l’attimo” di una delle vicende più drammatiche della città, lo scoppio del reparto P2T della Montedison, avvenuto nella notte del 7 dicembre del 1977, una terribile tragedia con tre lavoratori deceduti e tanti feriti. Una tragedia che, purtroppo, ha rappresentato l’inizio del declino della grande industria petrolchimica a Brindisi. Un omaggio, quindi, dovuto, a un’artista che, sebbene non brindisina, era riuscita a documentare un terribile avvenimento della città che l’aveva ospitata. Una mostra che presenta 23 ritratti femminili in bianco e nero e materiali d’archivio inediti. La mostra sarà aperta al pubblico, tutti i giorni, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.30, fino al 15 marzo. Anna Consales

