Inaugurata la mostra fotografica “Il Carnevale di Venezia” di Amedeo Gioia

“Oh gioia, vado a Venezia voglio impazzire nel Carnevale, ma è proprio quello che succede a Venezia, è molto facile essere ammaliati, contagiati e attratti dai partecipanti, dagli abiti, dai colori e dalle atmosfere meravigliose- Angelo Raffaele Antelmi”. Venerdì 2 febbraio 2024 è stata inaugurata la mostra fotografica di Amedeo Gioia:”Il Carnevale di Venezia”, a cura dell’Associazione Culturale “Garofano Verde”, in collaborazione con Angelo Raffaele Antelmi. Il Carnevale di Venezia è un evento importante che richiama turisti da tutte le parti del mondo, giorni magici che la città vive con grande entusiasmo e voglia di stupire con abiti veramente unici. Amedeo, ascoltando i racconti appassionati di Angelo, che ha partecipato per ben 32 volte al famoso Carnevale, l’anno scorso ha deciso di partecipare anche lui alla famosa manifestazione come appassionato di fotografia. È stata per lui un’esperienza veramente indimenticabile e, al suo ritorno a Brindisi, ha mostrato ad Angelo i tantissimi scatti per le vie di Venezia ed hanno, così, deciso di organizzare insieme una mostra. È stato veramente difficile scegliere soltanto alcune foto da stampare ed esporre, perché erano tutte bellissime. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00 fino al 2 marzo 2024, presso l’Associazione “Garofano Verde”, via Tarantini 36, Brindisi. Una bellissima occasione per immergersi nel fantastico mondo del Carnevale di Venezia e sono stati tanti i visitatori a cui il fotografo ha voluto donare un piccolo e simbolico omaggio fotografico, relativo alla mostra, per ringraziarli di avere partecipato. Anna Consales