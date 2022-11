INAUGURATA LA MOSTRA “PLEURANTS”, SCULTURE CHE RACCONTANO IL NOSTRO TEMPO, NEL NUOVO TEATRO VERDI

Presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuto un interessante appuntamento:”Pleurants”, un incontro tra arte, moda, design e architettura, “per abbattere ogni confine immaginario e aprirsi alla coesistenza, alla contaminazione e alla influenza reciproca”. Un evento particolarmente affascinante che ha segnato l’impegno del Teatro di offrire alla città appuntamenti culturalmente motivanti. La serata è iniziata all’esterno, in largo Gianni D’Errico, con la presentazione della nuova BMW X1 a cura di Emmeauto Group. Presenti i giocatori della Happy Casa Brindisi che hanno seguito con interesse e partecipazione tutta la serata. Nel foyer, poi, si è tenuto l’opening della mostra Pleurants, dello scultore salentino Giuseppe Corrado, con una degustazione di vini e la sfilata di moda della seconda collezione WearArt con gli abiti ispirati alle opere. La mostra è stata curata da Medì, con il progetto vincitore PIN chiamato WearArt di Gloria e Davide Corrado, figli dell’artista, un vero e proprio omaggio a questo scultore, un progetto che tende a valorizzare l’arte scultorea attraverso la moda. Un modo per ricordare un artista del territorio attraverso l’esposizione delle opere della sua ultima produzione.

Sono sculture dedicate al vuoto esistenziale e di personalità che colpisce la società contemporanea, grandi corpi senza volto e consistenza anatomica. Giuseppe Corrado, morto nel 2016, a soli 56 anni, colpito da una grave malattia, nel 2012, a Parigi, aveva ricevuto un premio prestigioso, il Diplome de Medaille d’Argent in Arte e, nell’occasione, era stato individuato come il migliore scultore italiano vivente. Un grande plauso ai figli che, con il loro impegno appassionato, riescono a continuare a diffondere le sue opere e il suo pensiero. Una serata importante, un evento culturale unico che ha coinvolto il pubblico portandolo a riflettere sulla trasformazione della società dei nostri giorni. Anna Consales