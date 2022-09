INAUGURATA LA MOSTRA “RADICI”

Presso Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, è stata inaugurata la mostra d’arte contemporanea “Radici”, a cura di Ilaria Caravaglio. La mostra è la prima del progetto RAP, Rubino Art Project, fortemente voluto da Romina Leopardi e Luigi Rubino. Dieci sono gli artisti, tutti pugliesi, che hanno presentato le loro opere:Dario Agrimi, Mariantonietta Bagliato, David Cesaria, Pierluca Cetera, Giuseppe Ciracì, Francesco Cuna, Emilio D’Elia, Angelo Filomeno, Pierpaolo Miccolis e Ezia Mitolo. Il nuovo progetto RAP, in questa prima edizione, ha come tema “Radici”, “inteso come senso di appartenenza ad un passato e ad una civiltà che trova nella terra la sua fonte ispiratrice”. Ogni artista è riuscito a rappresentare il tema scelto per il primo appuntamento con grande originalità e competenza. Questa mostra apre un percorso più lungo che Ilaria Caravaglio ha intrapreso, come curatrice, con l’azienda Tenute Rubino. Uno o più lavori saranno scelti ed entreranno così a fare parte della nuova collezione Rubino. Un connubio tra il vino e le diverse forme artistiche già sperimentato negli anni dai coniugi Rubino. Con il progetto RAP viene abbracciato il mondo dell’arte pittorica. Mettere insieme questi due mondi è stata un’idea geniale, venuta naturalmente e, nel corso degli anni, saranno raccolte una serie di opere che in qualche modo accompagnano il percorso della famiglia Rubino e chi si recherà presso l’azienda non conoscerà soltanto il mondo del vino, ma anche un pezzo della nostra cultura. La mostra sarà visitabile fino a domenica 8 gennaio 2023. Anna Consales