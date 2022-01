INAUGURATA LA MOSTRA:”RAGAZZI DI VITA” DI DINO PEDRIALI

È stata inaugurata la mostra “Ragazzi di Vita” di Dino Pedriali, a cura dell’artista-performer Angelo Raffaele Antelmi. Dino Pedriali, scomparso all’età di 71 anni, è considerato il “Caravaggio della fotografia”, capace di tirare fuori l’anima a tutte le persone che ha ritratto. Davanti al suo obiettivo sono passati sia ragazzi di vita che grandi personaggi come Segal, Giacomo Manzù, Giorgio De Chirico, Federico Zeri, Marcel Carnè, Carol Rama, Alberto Moravia, Federico Fellini, Rudolf Nureyev, Andy Warhol, Man Ray e Pier Paolo Pasolini. Pasolini fu fotografato nella sua casa di Chia nel 1975 per il libro Petrolio, il romanzo che non riuscì a finire e che rimase un pò come il suo testamento, poco tempo prima del suo tragico assassinio avvenuto il 2 novembre 1975, all’Idroscalo di Ostia. Sono foto intense, bellissime, in bianco e nero, che coinvolgono emotivamente e, sicuramente, non lasciano indifferenti. La mostra fotografica sarà visitabile fino al 12 febbraio 2022, tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00, c/o Associazione Culturale “Garofano Verde”, via Tarantini 36, Brindisi. Anna Consales