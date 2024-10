Presso la Sala espositiva del Museo Archeologico Ribezzo, è stata inaugurata la mostra “Rivelazioni” dell’artista Sabino de Nichilo. Sono intervenute: l’Arch. Emilia Mannozzi, direttore Polo BiblioMuseale di Brindisi, e Ilaria Caravaglio, curatrice della mostra. I lavori di Sabino de Nichilo sono per la maggiore parte realizzati in ceramica e riproducono una serie di organi disarticolati rispetto ai corpi dai quali dovrebbero provenire. In “Rivelazioni” l’artista esplora il dialogo tra le sue sculture e i reperti antichi del Museo, “un invito a un dialogo inatteso tra passato e avvenire, tra le profondità della storia e le vette dell’immaginazione”. Non soltanto elementi scultorei in ceramica, ma anche una serie di opere su carta in una mostra che “invita a guardare oltre l’apparire, a scavare nelle profondità della materia e della storia, per scoprire nuovi significati e nuove possibilità”. La mostra sarà visitabile fino al 17 novembre 2024, dal martedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.45. Il lunedì, invece, fino al 4 novembre,dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Anna Consales