INAUGURATA LA MOSTRA STORICO-FOTOGRAFICA “ROMEO TEPORE: UNA VITA DEDICATA A BRINDISI IN BICICLETTA”

Presso Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, è stata inaugurata la mostra storico-fotografica “Romeo Tepore: una vita dedicata a Brindisi in bicicletta”. Proprio oggi, 15 novembre, il grande Romeo avrebbe compiuto 86 anni ed è sicuramente un bel modo per ricordarlo. Un uomo che ha dedicato tutta la vita alla bellissima manifestazione “Brindisi in bicicletta”, un uomo che ha dato tanto alla sua città. Sono già iniziati i preparativi per la trentasettesima edizione che si terrà nel maggio 2024, come annunciato dall’ASD US ACLI Fausto Coppi di Brindisi. I visitatori, accompagnati dagli studenti del plesso “J. F. Kennedy” dell’Istituto Comprensivo Casale, hanno trovato documenti, cimeli, riconoscimenti istituzionali e tante foto storiche scattate nei quasi cinquant’anni in cui sono distribuite le prime 36 edizioni della famosa manifestazione. Una mostra importante che evidenzia come la città sia cambiata negli anni, un percorso storico impreziosito da lavori artistici realizzati dagli studenti. Saranno tanti i brindisini che si ritroveranno nelle varie foto che ritraggono i momenti storici del Raduno Cicloturistico. La mostra sarà visitabile fino al 30 novembre. Un omaggio al grande ed indimenticabile Romeo Tepore. Anna Consales