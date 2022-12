Presso il Bastione San Giacomo, Brindisi, è stata inaugurata la mostra “Uniti in Arte”. Viviamo un momento storico particolare, soprattutto dopo il periodo pandemico che ha letteralmente interrotto ogni attività, ed è evidente la necessità di sentirsi uniti. Soprattutto in occasione del Natale che è, ormai, alle porte, c’è bisogno di pace e serenità. La Rassegna d’Arte Contemporanea rientra nel programma ENDAS di eventi culturali provinciali e regionali “Nuovi Orizzonti”, con la direzione artistica dell’artista Mino D’Amici da sempre attento a valorizzare la nostra città con eventi interessanti. La bellissima location ha ospitato 29 artisti, conosciuti negli ambienti artistici in Italia e all’estero, che hanno esposto le loro opere creando un percorso da esplorare con curiosità, lasciandosi coinvolgere dalla bellezza delle creazioni. L’evento è stato presentato dal giornalista Gabriele Damelj Melodia. Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni fino al 23 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30. Anna Consales