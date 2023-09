INAUGURATA LA NUOVA MOSTRA DI ANGELO RAFFAELE ANTELMI :”MISHIMA-HOSOE, ORDALIE PAR LES ROSES”

Giovedì 7 settembre 2023 è stata inaugurata la nuova mostra fotografica di Angelo Raffaele Antelmi:” Mishima-Hosoe, Ordalie par les roses”, a cura dell’Associazione Culturale “Garofano Verde”. Yukio Mishima, pseudonimo di Kimitake Hiraoka, è stato uno scrittore, drammaturgo, regista cinematografico, saggista e poeta giapponese ed è l’autore giapponese più famoso e più tradotto al mondo, candidato al Premio Nobel per la Letteratura nel 1968, morto suicida due anni più tardi. Mishima, ossessionato da sempre dall’idea della morte, decide di unire il suo disagio esistenziale al suo ideale tradizionalista e patriottico. Eikoh Hosoe, fotografo e regista giapponese, è noto per le sue immagini nelle quali esplora argomenti come la morte, l’ossessione erotica e l’irrazionalità, utilizzando il corpo per coglierne i segreti e le emozioni profonde. Yukio Mishima ,nel 1961, dopo aver visto le fotografie di Hosoe di Tatsumi Hijikata, decise di volere diventare “soggetto” di Hosoe, seguendo la sua volontà e direzione per la pubblicazione di un libro. Hosoe, con le sue foto, si era prefisso l’obiettivo di distruggere il mito che circondava lo scrittore, creando così un nuovo Mishima. Le immagini sono state scattate ed ambientate nella casa di Mishima a Tokyo: oscure, erotiche e centrate sul corpo maschile, il progetto prende il nome di “Ba-ra-kei” ( letteralmente “punizione delle rose”), meglio conosciuto col titolo inglese di Killed by Roses. Foto intense, bellissime che catturano il visitatore per l’intensità e per tutto quello che riescono a comunicare. Angelo è bravissimo, come sempre, ad accompagnare e informare sui due grandi che, incontrandosi, hanno dato vita ad un progetto veramente esaltante. La mostra, la ventottesima di Angelo Raffaele Antelmi, sarà visitabile tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00 fino al 30 settembre 2023, presso l’Associazione Culturale “Garofano Verde”, via Tarantini 36, Brindisi. Continua l’impegno dell’artista che con tanta passione offre opportunità culturali alla città. Anna Consales