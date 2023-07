Sabato 1 luglio 2023 è stata inaugurata la nuova mostra di Angelo Raffaele Antelmi:”Divino Vate”, a cura dell’Associazione Culturale “Garofano Verde”. Una mostra particolarmente affascinante, con scatti intensi in bianco e nero che appassionano il visitatore che viene così immerso nel periodo storico narrato. Gabriele D’Annunzio, nato il 12 marzo1863 a Pescara e morto il 1 marzo 1938 a Gardone Riviera, è conosciuto con il celebre soprannome “Il Vate”, che significa “poeta sacro”, e questo basta a far intendere quanto fosse famoso ed apprezzato all’epoca. Oltre ad essere uno dei personaggi più influenti e, al tempo stesso, controversi della letteratura italiana otto-novecentesca, prese parte alla vita culturale e politica dell’epoca. Fu un appassionato patriota e militare, partecipando attivamente a celebri battaglie e ad eventi che segnarono la storia italiana. La sua produzione letteraria comprende opere che, ancora oggi, vengono considerate dei veri e propri capolavori. “La sua arte fu così determinante per La cultura di massa, che influenzò usi e costumi nell’Italia-e non solo- del suo tempo: un periodo che più tardi sarebbe stato definito, appunto, dannunzianesimo”. La mostra, la ventiseiesima di Angelo Raffaele Antelmi, sarà visitabile tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00 fino al 29 luglio 2023, presso l’Associazione Culturale “Garofano Verde”, via Tarantini 36, Brindisi. Anna Consales