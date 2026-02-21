Inaugurata la nuova sede cittadina di Fratelli d’Italia



È stata inaugurata ufficialmente la nuova sede cittadina di Fratelli d’Italia Brindisi, Via Casimiro 24/26. Un’occasione importante per incontrare gli iscritti, i simpatizzanti e i cittadini che hanno potuto, così, condividere le iniziative politiche e sociali a livello provinciale e regionale del partito. Inoltre, la nuova sede potrà, sicuramente, diventare a tutti gli effetti un punto di riferimento

per l’attività politica e organizzativa sul territorio brindisino. Hanno partecipato all’iniziativa: On. Marcello Gemmato, Sottosegretario al Ministero della Salute e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e Massimiliano Oggiano, Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Erano presenti, anche, parlamentari, consiglieri regionali, eletti e dirigenti locali del partito. Forza Italia ha un ruolo importante nella politica del paese e, in questo periodo, sta promuovendo la campagna referendaria per il SI con comitati cittadini in tutta Italia. Con l’On. Gemmato sono state affrontate le tematiche che stanno interessando la città in questi giorni. In particolare, la vicenda riguardante la Vicesindaca Giuliana Tedesco e le, ormai quasi certe, dimissioni per lo scandalo rifiuti. Una nuova sede, un luogo necessario per creare un legame con i cittadini e discutere su varie problematiche . Anna Consales