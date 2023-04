Presso Yeahjasi Brindisi Spazio Musica, ex Convento di Santa Chiara, è stata inaugurata la personale fotografica di Francesco Mauro:”Erosione”. Un progetto importante e ambizioso che ha voluto focalizzare la condizione dell’ex SACA, un racconto tra passato e presente. Sono 20 fotografie inedite, in bianco e nero, e la mostra si potrà visitare fino al 18 aprile 2023. Un’ambientazione particolare con effetti originali che incuriosiscono il visitatore. Le fotografie sono state scattate tra il 2020 e il 2022 in alcune zone di quella che fu la SACA (Società Anonima Cantieri d’Aeroporto) e mostrano particolari della zona senza che vi sia stata alcuna manipolazione. Una mostra che evidenzia lo stato di conservazione attuale dei capannoni che ospitavano il primo grande complesso industriale brindisino. Sono dei veri e propri documenti autentici, un contributo alla storia della nostra città. Sono stati tantissimi i brindisini che hanno lavorato presso la SACA. Il prof. Giacomo Carito e il prof. Emanuele Amoruso hanno contribuito al progetto con importanti informazioni. L’esposizione è supportata da: ARCI Brindisi, Yeahjasi Brindisi e Visionary Experience Lecce. Le ricostruzioni digitali sono a cura di Mattia Mauro. Una mostra che evidenzia la grande passione per la fotografia di Francesco Mauro. Anna Consales