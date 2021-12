Presso Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, è stata inaugurata la Rassegna d’Arte Contemporanea “Natale: Luci- Colori- Speranza”. Oltre trenta artisti espongono le loro opere divisi in due gruppi. I primi 18 saranno presenti fino al 6 gennaio, mentre il secondo gruppo dal 9 al 16 gennaio. La Rassegna, inserita nel calendario di eventi natalizi del Comune di Brindisi, vuole essere un’esaltazione della bellezza delle luci e dei colori natalizi in un periodo in cui la speranza per un futuro sereno deve spronarci a credere che la situazione potrà sicuramente migliorare. L’Artista Mino D’Amici ha salutato tutti i presenti condividendo la soddisfazione per avere potuto organizzare, con ENDAS Prov.le di Brindisi, un evento così importante che permette a tanti artisti di condividere le loro opere. È intervenuto Gabriele D’amelj Melodia che ha focalizzato l’estrema importanza della cultura. Si potrà visitare la mostra dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.