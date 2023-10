Presso Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, è stata inaugurata la Rassegna d’Arte “Paesaggi D’Autore”. La Rassegna rientra nella programmazione “Endas Nuovi Orizzonti” e propone due artisti brindisini molto conosciuti negli ambienti artistici in Italia e all’estero. Molto interessanti le opere in esposizione che evidenziano tendenze pittoriche diverse, capaci di catturare l’attenzione dei visitatori. Mino D’Amici, dopo tanti anni dedicati all’organizzazione di vari eventi di successo, ha voluto dedicarsi questa personale con opere molto belle. Mino, autodidatta, paesaggista, ha intrapreso la sua attività artistica agli inizi degli anni ’80. Ha partecipato a tanti concorsi di arti figurative, ottenendo ottimi riconoscimenti per le sue qualità pittoriche. Molte delle sue opere figurano tra le varie collezioni private e pubbliche in Italia e all’estero. Anche Nicola Di Giulio è molto conosciuto negli ambienti artistici, opera nell’ambito dell’astrattismo ed ha partecipato a tante mostre collettive in varie regioni italiane. Nicola ha eseguito corsi privati di formazione artistica. In tanti hanno scritto di lui, fra gli altri anche critici noti come R. Poli, G. Amodio e Vito Gracas. La Rassegna resterà aperta tutti i giorni fino al 14 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30. Anna Consales