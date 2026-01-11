

Presso il Bastione San Giacomo, Brindisi, è stata inaugurata la Rassegna di Arte Contemporanea “Stili- Forme e Colori”, evento che rientra nel programma ENDAS eventi culturali provinciali e regionali “Nuovi Orizzonti”, presidente Carmela Mennone, con la direzione artistica a cura dell’artista Mino D’Amici. Sono 31 gli artisti che hanno voluto condividere questa bella iniziativa e che provengono da varie province pugliesi e non solo. Ha introdotto l’evento la prof.ssa Carmen De Stasio, saggista critico, che ha saputo coinvolgere i presenti con approfondite e interessanti argomentazioni. Gradito ospite della serata, il M° di tango argentino Alessandro De Virgilio accompagnato dalla ballerina Ilaria Tricarico, un momento molto apprezzato dal pubblico. Una Rassegna interessante in un luogo veramente particolare per la sua importanza storica, un’occasione imperdibile per la città. La mostra, visitabile fino al 19 gennaio 2026, sarà aperta tutti i giorni dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00. Anna Consales