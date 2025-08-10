

Presso la Casa del Turista di Brindisi, è stata inaugurata la seconda parte della Rassegna “Art Exhibition”, a cura di Endas Prov.le Brindisi. Questa volta saranno otto gli artisti, conosciuti e apprezzati in ambiti nazionali e internazionali, che esporranno le loro opere dal 9 al 17 agosto: Nicola Di Giulio, Davide Chionna, Antonietta Devicenti, Tony Andriulo, Ada Angelica Perchinenna, Rosilda Cellemmare, Sara Convertino e Angelo Leone. Un ringraziamento particolare all’Agenzia Puglia Promozione per la concessione dei locali. La seconda parte di una Rassegna che vede l’impegno e la passione di tanti artisti e che riuscirà, sicuramente, ad attrarre brindisini e turisti che potranno apprezzare le opere in esposizione. Dal 19 al 27 agosto esporranno gli artisti del terzo gruppo: Antonella Selleri, Gabriella Esposito, Giuseppe Maci, Tonia Acri, Pinuccio Marinosci, Ornella Desiato, Adriana Manigrasso e Angela Nigro. Dal 13 al 21 settembre: Francesca Romano, Francesco De Carolis, Silvia Di Giulio, Lucia Sardo, Enza Miglietta, Ruggero Zecca, Anna De Donno e Carmela Vecchio. Dal 25 settembre al 5 ottobre, infine, esporranno: Anna Guitti, Antonella Cucinelli, Alessandro De Virgilio, Sara Lombardo, Mario Arnesano, Simonetta Guida, Francesca Cavallo e Vittoria Orlando. Anna Consales