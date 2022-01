INAUGURATA LA SECONDA PARTE DELLA RASSEGNA D’ARTE CONTEMPORANEA “NATALE: LUCI- COLORI- SPERANZA”

Domenica 9 gennaio 2022, presso Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, è stata inaugurata la seconda parte della Rassegna d’Arte Contemporanea “Natale: Luci- Colori- Speranza”. Il secondo gruppo di artisti saranno presenti con le loro opere fino al 16 gennaio. La Rassegna è stata inserita nel calendario di eventi natalizi del Comune di Brindisi e vuole essere un’esaltazione della bellezza delle luci e dei colori natalizi in un periodo in cui la speranza per un futuro sereno deve spronarci a credere che la situazione potrà sicuramente migliorare. Un evento importante, organizzato con ENDAS Prov.le di Brindisi, che offre ad alcuni artisti la possibilità di esporre le proprie opere. Tanti sono stati i visitatori della prima parte e tanti, in questi giorni, vogliono osservare anche le altre opere in esposizione. Dobbiamo sempre sostenere queste iniziative che offrono la possibilità di arricchire la nostra cultura. Dietro un’opera d’arte c’è tanto impegno, bravura e, soprattutto, un’enorme passione. Complimenti agli artisti e agli organizzatori. Anna Consales