Inaugurata la “Sensory Room”, realizzata anche con il contributo del Rotary Club Brindisi

Presso la Scuola Primaria Paritaria “S. Antonio”, rione Casale, Brindisi, è stata inaugurata la “Sensory Room”, realizzata anche grazie al prezioso contributo del Rotary Club Brindisi. Dopo la benedizione del nuovo ambiente da parte del Parroco, Don Adriano Miglietta, Suor Beniamina Sisto, Superiora Generale, e il Dott. Giorgio Stomati, Presidente del Rotary Club Brindisi, hanno tagliato il nastro, inaugurando ufficialmente la “Sensory Room”. Presente, anche, l’Avv. Riccardo Mele, Vice-Presidente del Rotary Club Brindisi. La stanza multisensoriale è un ambiente progettato per il benessere che viene prodotto dalla stimolazione dei cinque sensi: udito, vista, olfatto, tatto e gusto. La teoria sulla quale si basa la progettazione di questa stanza, è conosciuta come Metodo Snoezelen, che tende a sviluppare la percezione in pazienti con disabilità intellettive, attraverso una stimolazione multisensoriale e un miglioramento delle abilità cognitive e/o comunicative. Snoezelen è un neologismo che sintetizza due verbi olandesi: snuffelen, ovvero “cercare fuori”, e doezelen, ovvero “rilassare”. La stanza è dotata di particolari luci, colori, musiche, profumi, paesaggi, angoli morbidi. Le Sensory Room cominciano a diffondersi in molte scuole italiane proprio perché riconosciute essenziali. Un progetto importante, realizzato anche grazie alla grande sensibilità dei soci del Rotary Club Brindisi. Continua la magia del Rotary, che dimostra, ancora una volta, di essere presenza importante sul territorio. Anna Consales