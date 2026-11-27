Nella mattinata di oggi, venerdì 27 novembre 2026, in Contrada Restinco, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della struttura destinata all’accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali. Presenti tutte le autorità civili e militari del territorio, ad intervenire, con il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il prefetto di Brindisi, Guido Aprea; l’on. Mauro D’Attis; il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Matarrelli, mentre a concludere la cerimonia sono state le parole del gen. Giovanni Macioce, Commissario Straordinario del Governo per il superamento degli insediamenti abusivi e per il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

«La realizzazione di questa struttura è stata una vera corsa contro il tempo. L’incendio del 19 gennaio scorso, che distrusse circa metà dell’edificio, aveva messo seriamente a rischio il progetto. Per questo va riconosciuto il grande lavoro della ditta appaltatrice, che ha rispettato le scadenze previste dal finanziamento – ha detto il sindaco Marchionna -. Un ringraziamento va anche al commissario straordinario, il generale Macioce, che ha più volte espresso apprezzamento per il risultato raggiunto. Questa esperienza rappresenta un modello – ha proseguito il sindaco -. La giornata di oggi è motivo di grande soddisfazione, perché dimostriamo il valore di questa realizzazione, come una best practice a livello nazionale e, ancora una volta, che Brindisi è la città dell’accoglienza».

Leggendo l’iniziativa sul versante della legalità, l’on. Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia, ha fatto rilevare come si sia di fronte «al classico esempio di cosa significhi prevenzione dei reati, perché una struttura che ospita i lavoratori regolari toglie il potere che il caporalato ha di gestire le sorti di queste persone». «Il caporalato non è soltanto un problema di legalità, ma anche di accoglienza e dignità delle persone – ha proseguito -. Per questo la struttura rappresenta un segnale forte contro chi sfrutta i lavoratori e, al tempo stesso, un sostegno concreto per chi subisce queste forme di abuso. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera: grazie a una sinergia istituzionale e alla rimodulazione di risorse finanziarie, anche di provenienza europea, è stato portato a termine un progetto di grande valore sociale».

Gli ampi riferimenti alle sinergie istituzionali sono stati il tema delle riflessioni del prefetto di Brindisi, Guido Aprea, e del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Matarrelli.

«Oggi consegniamo un’infrastruttura importante che offrirà un alloggio dignitoso ai lavoratori agricoli stranieri, una risorsa preziosa per il nostro territorio e per l’agricoltura italiana – ha osservato il gen. Macioce -. Quest’opera si inserisce nel più ampio piano del Governo di contrasto al caporalato, un fenomeno che spesso trova terreno fertile proprio nella mancanza di soluzioni abitative adeguate. Garantire un alloggio significa sottrarre i lavoratori alla dipendenza dai caporali e rafforzare condizioni di legalità e dignità. In questa struttura sono stati realizzati 77 posti letto. L’incendio del 19 gennaio aveva fatto temere l’interruzione del progetto – ha ricordato -, ma la collaborazione tra istituzioni ha permesso di superare le difficoltà e portare a termine l’opera».

I presenti hanno quindi constatato la valenza delle opere di riqualificazione del compendio immobiliare da adibire ad alloggi per lavoratori agricoli, migranti regolarmente censiti, finanziate per oltre 1,2 milioni di euro dai Fondi del PNRR. L’allestimento ha previsto nella prima palazzina, destinata ad accogliere uomini, stanze con due posti letti e bagno autonomo, tutte dotate di impianto di condizionamento dell’aria; la cucina e le sale di socializzazione nella prima palazzina; mentre nell’altra sono pronte altre stanze per ospitare donne e vi sono anche la cucina e gli ambienti al piano terreno adibiti a laboratori.

«Adesso faremo una riunione tecnica: domani partirà il bando di progettazione. Il nostro intento è che, prima che arrivi Natale, questi lavoratori siano già dentro la struttura», ha detto l’assessore comunale ai Servizi sociali Ercole Saponaro, congedando i cronisti intervenuti.