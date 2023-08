INAUGURATA LA TERZA RASSEGNA DI ARTI FIGURATIVE

Presso il Porticciolo Turistico di Brindisi è stata inaugurata la “Terza Rassegna di Arti Figurative”, a cura dell’Associazione Diporto Brindisi. La Rassegna è stata organizzata in memoria dell’amico artista Giuseppe Pisani morto lo scorso anno. Un omaggio per Giuseppe che soltanto da pochi anni si era dedicato all’arte raggiungendo in breve tempo livelli molto soddisfacenti. Sono ventidue gli artisti, provenienti da varie province pugliesi, che espongono le loro bellissime opere in una location suggestiva e la mostra sarà visitabile il 4, 5 e 6 agosto dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Un evento importante per evidenziare sempre più l’importanza dell’arte e fare in modo che un numero sempre maggiore di persone possano avvicinarsi a questo mondo e restarne incuriositi ed attratti. È necessario dare sempre più spazio ad occasioni che possano focalizzare l’interesse verso le arti figurative che, a volte, vengono un pò trascurate. È il terzo anno che questa rassegna viene organizzata e l’intento è quello di farne un appuntamento fisso per coinvolgere un numero sempre maggiore di artisti. Anna Consales