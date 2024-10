Inaugurata la ventesima edizione del Salone Nautico di Puglia

Presso la sala conferenze, allestita all’interno del porto turistico “Marina di Brindisi”, si è tenuta la cerimonia inaugurale della ventesima edizione del Salone Nautico di Puglia (Snim). Un’edizione importante che focalizza, ancora una volta, il ruolo di riferimento a livello nazionale dello Snim, un evento che richiama le più importanti realtà cantieristiche del paese nel salone di Brindisi. Non soltanto gli stand dei 150 espositori e le circa 300 imbarcazioni, ma, anche, un’occasione per organizzare interessanti dibattiti su temi essenziali per lo sviluppo del settore. Un’occasione importante per la nostra città. Durante la cerimonia sono state evidenziate le prospettive di sviluppo della nautica pugliese. Presenti le massime autorità regionali e locali. È intervenuto, in collegamento, Nello Musumeci, Ministro alla Protezione Civile e le Politiche del Mare. Dopo i saluti del Presidente dello Snim Giuseppe Meo e del Presidente del “Marina di Brindisi” Claudio Gorelli, tanti ed interessanti gli interventi che hanno puntualizzato l’importanza dell’evento che coinvolgerà Brindisi fino al 14 ottobre. Il Salone Nautico di Puglia può effettivamente considerarsi il più importante dopo quello di Genova. È evidente la crescita di questo Salone, anche considerando che c’è un maggiore numero di barche e di imprenditori, un vero e proprio successo del “Marina di Brindisi”. Bisogna guardare alla nautica come un settore produttivo e lo Snim è una vetrina commerciale importante a livello nazionale. È stata focalizzata la necessità della formazione, senza demonizzare la tecnologia divenuta, ormai, imprescindibile. Si deve incrementare la passione per la blue economy. La nautica cresce e siamo, effettivamente, apprezzati nel mondo. La conferenza è stata coordinata dal giornalista Mimmo Consales. Un evento importante per la nostra città, una conferma dell’importanza del nostro sistema portuale, il più grosso del Mediterraneo. Saranno giorni intensi e, sicuramente, molto importanti. Anna Consales