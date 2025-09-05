Inaugurata la XIII Edizione del Medieval Fest



Presso la Terrazza della Palazzina Belvedere, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della XIII Edizione del Medieval Fest che celebra l’800° anniversario delle nozze tra Federico II e Isabella di Brienne e l’arrivo del Santo Patrono. Ci saranno tre giorni di celebrazioni, dal 5 al 7 settembre. Sarà molto interessante vedere che il centro storico e il lungomare saranno trasformati in un grande museo diffuso, grazie alla rete di associazioni dell’ATS EPICA che animeranno la Palazzina Belvedere, la Casa del Turista e l’ex Convento delle Scuole Pie. È seguita una degustazione di prodotti a tema a cura di Slow Food. La serata ha visto la preziosa partecipazione del prof. Giacomo Carito, Società di Storia Patria per la Puglia, che ha relazionato sul tema:”Brindisi nell’età di Federico II tra il fasto di nozze imperiali e il quotidiano vivere”. Anna Consales