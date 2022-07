INAUGURATA L’INSTALLAZIONE INTERMEDIALE DI UCCIO BIONDI “DURCH DEN KAMIN”, A CURA DI MASSIMO GUASTELLA

Domenica 17 luglio 2022, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, ha aperto al pubblico l’installazione intermediale di Uccio Biondi “Durch den Kamin”, l’arte per “mai più”, a cura del prof. Massimo Guastella. Durante la cerimonia inaugurale, sono intervenuti: la dott.ssa Anna Cinti, Presidente dell’Associazione “Le Colonne”, Uccio Biondi, autore della mostra e il prof. Massimo Guastella. Ha presentato la serata il dott. Francesco Romano, Associazione “Le Colonne”. “Durch den Kamin è un’installazione che ricalca le modalità applicabili a un luogo scelto per erigere il Memoriale alle vittime di tutte le violenze e per la pace pur non essendolo nella sua esposizione temporanea”- Massimo Guastella, docente dell’Università del Salento e curatore della mostra, che considera l’opera tra le più alte della produzione Biondi. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione “Le Colonne”, in collaborazione con il Comune di Carovigno e il TASC Laboratorio di Arti Visive e Storia dell’arte Contemporanea del Dipartimento di Beni Culturali Unisalento. “Tutti i giorni sono i giorni della memoria. Non può essere una giornata sola per nessuno. Per chi quella strada l’ha percorsa, per chi ha visto, per chi ha sentito, per chi ha fatto un passo dopo l’altro, una gamba dopo l’altra nella marcia della morte. Tutte le cose che spariranno con me, come stanno sparendo una dopo l’altra perché siamo sopravvissuti anche alla vita dopo”-Liliana Segre. È importante ricordare quello che è successo e che non sia soltanto il 27 gennaio, “Giornata della Memoria” nata per ricordare lo sterminio nazista degli Ebrei e la Shoah. “Durch den Kamin” resterà in esposizione sino al 17 marzo 2023. Anna Consales