Inaugurata nel Mediaporto una mostra sulle Neurodivergenze

In occasione della giornata mondiale sulle patologie dello spettro autistico, presso Mediaporto Brindisi e’ stata inaugurata una mostra di disegni dei bambini di scuola elementare per sensibili tutti, grandi e piccini, sulle neurodivergenze. L’evento si chiama D.S.A. che riprende l’acronimo sui disturbi dello spettro autistico ma che viene utilizzato per identificare Distratta Società Astratta. L’idea e’ nata dall’esperienza di vita di Valeria Gatti che ha unito la sua passione per la storia dell’Arte e il suo coinvolgimento familiare con questa patologia. Nel pomeriggio Valeria Gatti ha accompagnato i responsabili di alcune associazioni in questo percorso di conoscenza. In mattinata invece tanti cittadini, genitori e alunni hanno assistito all’inaugurazione presso la sala lettura-giochi di Mediaporto.