Inaugurata una mostra fotografica permanente dedicata al Castello Svevo

Presso il Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa “Carlo Losito” di Brindisi è stata inaugurata una mostra fotografica permanente dedicata al Castello Svevo. Una mostra che evidenzia, attraverso bellissime fotografie della sig.ra Mariateresa Margherito e i modelli in 3 d del Lgt. Tiziano Scarpina, la storia di questo importante monumento della nostra città. Le mura del Castello Svevo hanno visto, realmente, passare la storia di Brindisi. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Marina Militare, è stata ideata proprio con l’obiettivo di rendere omaggio a uno dei monumenti simbolici più imponenti di Brindisi, oggi sede del Comando della Brigata Marina San Marco. Le fotografie evidenziano non soltanto le trasformazioni architettoniche susseguitesi nei secoli, ma anche l’intenso legame storico e culturale che unisce il Castello federiciano, fatto costruire nel 1227 per volere dell’imperatore Federico II di Svevia, al territorio brindisino. La mostra sarà visitabile dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Anna Consales















