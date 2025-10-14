Inaugurato a Brindisi l’evento internazionale “Cipre Expo 2025”



“La nostra città è lieta di ospitare questo evento internazionale che porta qui, nel cuore del Mediterraneo, il dibattito sulle infrastrutture critiche, sulla loro protezione e resilienza- Sindaco Giuseppe Marchionna”. Presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuta l’inaugurazione della CIPRE Expo 2025 (Critical Infrastructure Protection & Resilience Europe). CIPRE riunisce i principali esperti del settore, operatori, agenzie e governi per collaborare alla sicurezza dell’Europa. CIPRE Expo è l’appuntamento europeo più importante dedicato alla protezione e alla resilienza delle infrastrutture critiche. Brindisi, per tre giorni, diventa un vero e proprio laboratorio internazionale sulla sicurezza, con focus su cybersecurity, difesa fisica e gestione delle emergenze. La CIPRE Expo, promossa dall’International Association of Critical Infrastructure Protection Professionals (IACIPP) in collaborazione con The International Emergency Management Society (TIEMS), quest’anno è organizzata insieme all’Università del Salento e al Centro di Ricerca Interdisciplinare sulla Sicurezza e Resilienza delle Infrastrutture Critiche (CRISR).

Sono state approfondite le norme UE in materia di sicurezza informatica, introdotte nel 2016 e aggiornate dalla Direttiva NIS2, entrata in vigore nel 2023, che ha modernizzato il quadro giuridico esistente per fare fronte all’evolversi delle minacce informatiche. È stata affrontata la direttiva sulla resilienza delle entità critiche, entrata in vigore il 16 gennaio 2023, che vuole rafforzare la resilienza delle entità critiche contro una serie di minacce, tra cui calamità naturali, attacchi terroristici, minacce interne o sabotaggi e emergenze di salute pubblica. Un’occasione importante per Brindisi che, per l’occasione, diventa capitale europea della sicurezza. Anna Consales