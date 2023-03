Sabato 25 marzo è stato inaugurato “Alice’S WOW-Toys, Art & Sweets, un negozio in stile inglese, in pieno centro della città, che, sicuramente, riserverà tante piacevoli sorprese. Una magica avventura intrapresa da Alice Caroppo che così commenta:”un negozio di giocattoli che non è il solito negozio di giocattoli. Un universo multiforme pensato per i piccoli ma che catturerà anche i grandi”. Giocattoli che provengono da tutto il mondo e già questa è un’idea innovativa. Giocattoli che coinvolgeranno i bambini in giochi creativi che riusciranno a motivarli ed entusiasmarli. È importante ritornare alla semplicità del gioco e all’esplorazione. Uno spazio ludico ed espositivo per accogliere attività ed eventi. Una biblioteca per appassionare anche i piccoli alla lettura. Un pianoforte per tutti, anche per chi non è esperto, proprio per promuovere l’amore per la musica. Sarà disponibile, inoltre, una piccola bakery, in stile inglese, da asporto, con una produzione artigianale fresca di giornata. Una delle “mission” di Alice’S WoW è quella di diffondere il concetto dei Tiny Freaks: “accoglienza, tolleranza, gentilezza, comprensione, ironia, conforto, fiducia, supporto, divertimento, leggerezza, curiosità, conoscenza e un pizzico di magia”. Tiny Freaks vuol dire teneri mostriciattoli, quelli che la gente “normale” considera diversi. Un negozio che è un vero e proprio progetto. È sempre bello vedere che i giovani hanno voglia di mettersi in gioco e lanciarsi in nuove avventure. Anna Consales