Inaugurato il busto bronzeo raffigurante Gandhi

Presso i giardini di piazza Vittorio Emanuele II è stato inaugurato il busto bronzeo raffigurante Mohandas Karamchand Gandhi, con la scritta:”Mahatma Gandhi (1869-1948), Apostolo di Pace e Non-violenza. Donato dal Governo Indiano alla popolazione e al Comune di Brindisi, Italia”. Presenti alla cerimonia, l’ambasciatrice dell’India in Italia, Vani Sarraju Rao e il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. Durante l’evento, sono stati piantati alcuni alberi di ulivo, simbolo di pace, ed è stata celebrata la “Puja”, l’atto di adorazione con l’offerta all’idolo di petali di rose. Un dono importante fatto dall’India alla città di Brindisi per rafforzare i rapporti tra i due Paesi e che, inoltre, celebra il forte legame storico tra Gandhi e la nostra città. Gandhi, soprannominato Mahatma (la Grande Anima), è stato il principale esponente dell’indipendentismo dell’India e l’ideatore di un metodo di lotta, il satyagraha, basato sulla non violenza, e sostenitore dell’idea che si può compiere una rivoluzione senza l’uso della forza. È importante ricordare che Gandhi, il 14 dicembre 1931, durante il suo viaggio di ritorno dall’Inghilterra, decise di modificare il percorso facendo tappa nella nostra città portuale. Gandhi è realmente simbolo di pace e il busto bronzeo che lo raffigura assume una particolare importanza per Brindisi, città riconosciuta dall’UNESCO come “Porto di Pace”. Una cerimonia molto suggestiva accompagnata da musiche indiane. Anna Consales