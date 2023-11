Inaugurata sede del consolato della Polonia

Momento tra storia e cultura questo pomeriggio a Brindisi per l’ inaugurazione a Palazzo Nervegna della mostra sull’inno nazionale della Polonia e della sede in vico De Lubelli del consolato della Polonia a Brindisi, alla presenza dell’ambasciatrice della Polinia in Italia, dell’assessore regionale Alessandro Delli Noci, del sindaco Pino Marchionna, del prefetto Michela La Iacona, del parlamentare Mauro D’Attis e del Console onorario Giuseppe Acierno.