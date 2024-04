Presso Palazzo Guerrieri, Brindisi, è stato inaugurato il Nodo di Brindisi del Progetto Galattica. Un evento molto importante ed interessante, un’opportunità imperdibile che ha l’obiettivo di potenziare l’autonomia e la partecipazione attiva dei giovani. Il Progetto si articolerà tra workshop, incontri formativi e attività interattive riguardanti tanti argomenti: formazione professionale, nuove tecnologie, partecipazione civica alla creazione di progetti innovativi. Il Progetto Galattica è un vero e proprio viaggio verso un futuro entusiasmante e inclusivo per tutti. Sono intervenuti: Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi, Lidia Penta, Assessore alle Politiche Giovanili di Brindisi; Gelsomina Macchitella, Dirigente Settore Programmazione Economica; Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico e alle Politiche Giovanili della Regione Puglia e il Consigliere Regionale Alessandro Leoci. Ha moderato l’incontro Salvatore Modeo, Co-Founder & Project Manager. Un’ occasione di rilancio per i giovani e per la città. È importante che si respiri voglia di futuro e immaginare, così, un domani diverso, provando a costruire delle esperienze nuove e motivanti. A questo proposito, il Sindaco Marchionna ha focalizzato l’attenzione sulla possibilità per Brindisi di diventare città italiana della cultura per il 2027. Una candidatura entusiasmante e importante per l’intera comunità, ma soprattutto per i giovani. Anna Consales