Inaugurato il percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con Curvatura biomedica” per le scuole superiori

Inaugurato questa mattina, nella sala convegni dell’Ordine dei medici di Brindisi, il percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con Curvatura biomedica” indirizzato al liceo scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi e al liceo scientifico e classico Pepe-Calamo di Ostuni. La Curvatura biomedica è un percorso di potenziamento scolastico promosso dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per avvicinare gli studenti al mondo della sanità. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente dell’Ordine Arturo Oliva e il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio.

“Voglio ringraziare il direttore generale – ha dichiarato Oliva – che è sempre sensibile a questi temi: grazie a lui possiamo accedere in ospedale per vedere da vicino e sperimentare quello che è il lavoro di un medico. Senza la collaborazione con la Asl non potremmo fare nulla di tutto ciò. Devo ringraziare inoltre quelle che sono le colonne di questo corso: l’impegno disinteressato dei tutor, dei coordinatori, dei medici che insegnano in maniera disinteressata, con entusiasmo giovanile, è essenziale per trasmettere passione e competenze”.

Il direttore De Nuccio ha aggiunto che “questa è l’inaugurazione di un percorso che considero strategico non solo per voi ragazzi e per il vostro iter formativo ma anche per la sanità del nostro territorio perché non non si tratta solo di potenziamento didattico: con questo corso avrete la possibilità di entrare nei contesti lavorativi e riuscirete a toccare con mano la conoscenza scientifica e a farla vostra. Lo farete con curiosità, ne sono certo, ma anche con metodo e con senso critico. Questo è un ponte che mette insieme la realtà del mondo scolastico e universitario e il sistema sanitario. Per me rappresenta un motivo di orgoglio: abbiamo bisogno di professionisti che abbiano passione oltre a competenze, conoscenze e capacità di gestire la medicina moderna che cambia rapidamente e che cerca interpreti che siano sempre al passo coi tempi. Vi auguro che questo percorso formativo vi guidi verso la scelta più giusta per voi. Sono contento per la Asl poiché necessitiamo di professionisti che vivono in questo territorio. Devo ringraziare il presidente Oliva, che porta avanti questo progetto in maniera convinta, i dirigenti scolastici, i docenti, il coordinatore medico e didattico del percorso e ovviamente voi ragazzi che siete i protagonisti di questa iniziativa e rappresentate il nostro futuro”.