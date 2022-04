INAUGURATO ILPATTINODROMO DOPO I LAVORI DI RIPRISTINO

Casale: inaugurato il pattinodromo

Rinasce il pattinaggio a rotelle a Brindisi. Oggi pomeriggio, c’e’ stata l’inaugurazione del pattinodromo al quartiere Casale, nei pressi del Parco giochi e del Monumento al Marinaio. Il Comune di Brindisi ha ridato vita al vecchio pattinodromo, che era in disuso da anni. Ora l’auspicio e’ che nascano le società di pattinaggio, come un ventennio fa, e che la struttura possa essere gestita al meglio per scongiurare deturpamenti. Per questo la struttura e’ dotata di un sistema di videosorveglianza. Erano presenti il sindaco Riccardo Rossi e l’assessore Oreste Pinto.