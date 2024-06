“Diecipanini”, nuovo locale nel pieno Centro di Brindisi.

È stato inaugurato stasera in Corso Garibaldi 3, Angolo Via Raffele Rubini, e proporrà un ricchissimo menù per tutti i palati che privilegerà prodotti tipici locali da accompagnarsi ad ottime birre in bottiglia di marche in voga, riconosciute ed apprezzate oltre a tante altre sorprese.