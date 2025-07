Inaugurato tra le polemiche il nuovo ospedale Monopoli-Fasano

Completata la costruzione, si è pensato bene di tagliare il nastro per il nuovo ospedale sorto tra Monopoli e Fasano e che potrà svolgere, ma solo quando sarà effettivamente funzionante, un ruolo importantissimo per la sanità di tutti i comuni che si trovano a cavallo tra le province di Bari e Brindisi.

La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, di tante autorità, ma di nessun rappresentante del Governo, a conferma di una polemica in atto tra centro di sinistra che governa la regione e centro destra che invece parla di una iniziativa chiaramente con risvolti elettorali.

La struttura, infatti, non è pienamente operativa. Manca il personale, mancano attrezzature e non si riesce ad ipotizzare una effettiva entrata in funzione dei reparti, al servizio della popolazione interessata.

Una polemica portata avanti, sia pure con toni garbati e istituzionali, anche dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato il quale ha scritto ad Emiliano ringraziando per l’invito, ma riservando la presenza del Ministero della Salute e quindi del Governo a quando la struttura sarà pienamente funzionante, operativa e soprattutto in grado di accogliere i pazienti in piena efficienza.