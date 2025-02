Inaugurato un Baby Pit Stop Unicef a Cisternino

È il sesto Baby Pit Stop UNICEF che si apre in provincia di Brindisi: è quello inaugurato sabato 8 febbraio presso il CaLib, la Caffetteria Libreria sita in via Ciro Menotti al civ. 8 a Cisternino.Per l’occasione, si è svolta una cerimonia semplice ma ricca di contenuti e spunti di riflessione, alla presenza dell’assessore comunale Annalisa Canzio, del Presidente del Comitato provinciale UNICEF di Brindisi Raffaele Romano e, naturalmente, della titolare di Calib, Marisa Parisi, visibilmente soddisfatta per questo nuovo servizio che offre la sua struttura: “Sono veramente felice di aver realizzato e reso concreto questo progetto. Un progetto di vicinanza e di comunità che dà un valore aggiunto al mio paese. Poter accogliere mamme e papà che sono in necessità perché lontani da casa o impossibilitati ad arrivare in tempo per allattare o cambiare il pannolino rende il mio percorso di persona, in primis, e di imprenditrice poi, più completo e maturo”.Il Baby Pit Stop è tra le iniziative promosse dall’UNICEF per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in particolare l’art. 24 che tutela il diritto alla salute dei bambini.