Si è svolta questa mattina presso la sala convegni dell’Ordine Medici a Brindisi la cerimonia inaugurale anno scolastico 2026-2027 del percorso di potenziamento-orientamento del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi e del Liceo Scientifico e Classico “Pepe- Calamo” di Ostuni dedicato alla “Biologia con curvatura biomedica”, progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).

Alla cerimonia hanno preso parte : il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Brindisi dott. Arturo Oliva , il direttore generale della Asl di Brindisi dott. Stefano Rossi, la dirigente scolastica del Liceo “Fermi-Monticelli” prof.ssa Stefania Metrangolo, il coordinatore medico del percorso il dott. Rocco Caliandro, la coordinatrice didattica del percorso prof.ssa Paola Daniela Scalzo, il dirigente scolastico del Liceo “Pepe-Calamo” prof. Salvatore Madaghiele, il coordinatore medico del percorso dott. Giuseppe Colucci ed il coordinatore didattico del percorso il prof. Saverio Ciraci. Il progetto mira a verificare e consolidare le attitudini degli studenti verso le professioni sanitarie, fornendo al contempo una preparazione mirata in biologia, anatomia, fisiopatologia e chimica organica, utile per affrontare le prove di accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Farmacia e Biologia. L’obiettivo è, dunque, quello di avvicinare gli studenti alle discipline biomediche attraverso un approccio integrato tra scuola e mondo sanitario; potenziare le competenze scientifiche e orientare alle professioni mediche e sanitari; valorizzare l’archivio di conoscenze biologiche con applicazioni pratiche e laboratoriali; promuovere un dialogo costante tra docenti e medici, con lezioni teoriche e attività di approfondimento.

“Gli studenti per primi sono dei ricercatori –ha spiegato il direttore generale della Asl di Brindisi, dott. Stefano Rossi- Coinvolgerli non solo nelle discipline a livello teorico ma anche a livello pratico, portarli nei laboratori, soprattutto quelli tecnologicamente avanzati, li stimola ad apprendere e ad avere maggiore coscienza di quello che è il percorso medico”.

Ad oggi l’adesione del Liceo Scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi e del Liceo Scientifico Pepe-Calamo di Ostuni ha fatto sì che gran parte degli studenti orientati verso le facoltà sanitarie abbiamo brillantemente superato i test d’ingresso universitari. “La risposta è stata eccellente, su quattro studenti almeno tre hanno superato i test d’ingresso per Medicina in questi anni- ha detto il dirigente scolastico, il prof. Salvatore Madaghiele- Questo grazie anche alla dedizione di quei medici come il dott. Caliandro e il dott. Colucci, che si sono occupati di guidare i ragazzi in questo percorso”. Entusiasta anche la dirigente scolastica del Liceo Fermi-Monticelli, la prof.ssa Stefania Metrangolo: “ L’auspicio, visti gli importati risultati raggiunti in questi anni, è che questo corso entri a far parte del percorso curriculare e non sia semplicemente una attività didattica opzionale”. L’importanza, infatti, del corso è data dalla conoscenza che l’attività stessa permette. Il corso rappresenta un ponte tra scuola e università, offrendo agli studenti strumenti concreti per comprendere il valore della ricerca e della pratica biomedica.

“Medici non ci si improvvisa- dice il presidente dell’Ordine il dott. Arturo Oliva- Oggi siamo circondati da “tuttologi” ma la medicina è ben altra cosa , è soprattutto conoscenza. Questo corso offre la possibilità di aprire una finestra sulle professioni sanitarie e comprendere il valore di essere un medico”.