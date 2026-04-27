Inaugurazione della nuova Sala operativa della Polizia locale. Pd: “Giornata importante per Brindisi”

𝐎𝐠𝐠𝐢 𝐞̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀!È stata ufficialmente inaugurata la nuova “𝗦𝗮𝗹𝗮 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀𝗼𝗿𝘃𝗲𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮” presso il Comando della Polizia Locale di Brindisi.Un passo in avanti fondamentale per garantire più sicurezza a tutti i cittadini e un controllo del territorio ancora più capillare ed efficace. Per farlo, è stata attivata un’infrastruttura all’avanguardia con l’installazione di 32 nuove telecamere posizionate nei punti più strategici e sensibili della città.Dai varchi di ingresso a Brindisi all’ospedale Perrino, passando per le scuole, i sottopassi pedonali e i nodi cruciali del traffico per potenziare il monitoraggio in tempo reale. Il sistema è dotato anche di tecnologie per la lettura delle targhe e il controllo degli accessi.Questa nuova rete di sorveglianza non servirà solo per la viabilità e la sicurezza urbana. Sarà un alleato formidabile per una battaglia di civiltà che ci sta particolarmente a cuore e che più volte abbiamo sollecitato come 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗯𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶. Difendere il decoro di Brindisi e sanzionare chi non rispetta l’ambiente e la nostra comunità è una priorità. Più tecnologia, più prevenzione, più tutela per una Brindisi più sicura, pulita e protetta, supportando al meglio il lavoro instancabile dei nostri agenti di Polizia locale. Un particolare ringraziamento al comandante Antonio Orefice per il grande impegno a costruire un corpo all’avanguardia e innovativo