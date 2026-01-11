Si è svolta sabato 10 gennaio, presso il suggestivo Castello Dentice di Frasso di Carovigno (BR), l’inaugurazione della prima edizione del Festival “Nuvole di Carta”, rassegna dedicata alla letteratura a fumetto, all’illustrazione e al potere educativo della narrazione visiva.

L’evento inaugurale, partecipato e sentito, ha segnato l’avvio ufficiale del Festival con l’apertura della mostra “Ilvarum Yaga – Cento disegnatori contro la strega rossa”, un potente progetto collettivo che, attraverso il linguaggio del disegno e del fumetto, denuncia, racconta e invita alla riflessione su temi sociali e umani di grande attualità.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte l’ideatore del progetto, Piero Angelini, il Prof. Giovanni Simeone, dell’Ordine dei Pediatri di Taranto e tra i promotori del progetto nazionale “Nati Per Leggere”, il Direttore artistico Giuseppe Prudentino per l’Associazione Kalòn – Il Bello, il Bene, il Vero, Luca Pagano e Rino Tateo, nonché l’Associazione Stabilimenti ODV- Promozioni Artistiche, rappresentato dal Presidente Loredana Epifani, partner dell’iniziativa , A.P.L.E.T.I. ETS, autorità istituzionali e del mondo associativo.

L’evento, fortemente voluto dal Consigliere Antonella La Camera per la sua valenza sociale e culturale, sostenuto grazie al contributo dell’Ambito di Francavilla e promosso dall’Ass.re ai Servizi Sociali Luigi Orlandini, ha registrato una numerosa e qualificata partecipazione di operatori dei settori socio-educativi, della cura alla persona, del mondo scolastico, oltre a giovani, famiglie e visitatori attenti e profondamente coinvolti. Un silenzio partecipe e carico di emozione ha accompagnato l’intervento del Dottor. Simeone, che ha illustrato con grande sensibilità l’importanza del progetto “Nati Per Leggere”, sottolineandone la valenza didattica e pedagogica rivolta ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni.

Nel suo intervento è emerso con forza il ruolo fondamentale della lettura ad alta voce, non solo come strumento di crescita cognitiva e relazionale, ma anche come gesto di cura, capace di offrire sollievo emotivo e conforto nei percorsi dolorosi che talvolta coinvolgono le più piccole e fragili anime, trasformando la parola narrata in un atto d’amore, presenza e speranza.

Il Festival “Nuvole di Carta” nasce così come spazio di incontro tra arte, educazione e responsabilità sociale, dove il fumetto e l’illustrazione diventano linguaggi accessibili, profondi e inclusivi, capaci di parlare a tutte le generazioni.

Un sentito ringraziamento va a tutte le associazioni coinvolte, ai relatori, alle istituzioni, agli operatori culturali , all’Associazione Lecolonne per aver ospitato la mostra e al pubblico che, con la propria presenza attenta e rispettosa, ha contribuito a rendere questa inaugurazione un momento di alto valore culturale e umano.

“Nuvole di Carta” continuerà il suo percorso con incontri, mostre e attività, con l’auspicio di crescere come laboratorio permanente di bellezza, consapevolezza e condivisione, dove le storie possano davvero prendere il volo.

Il 20 Gennaio h 10 e 30 “NUOVI EROI” a cura degli ospiti del Centro Diurno “Pegaso” di Carovigno e i ragazzi dell’I.P.E.O.A Sandro Pertini di Carovigno.

27. Roberto Grossi “ La Grande Rimozione”. ( Scuola Secondaria di Secondo Grado Superiori)

28. Laboratorio “ Senza Rabbia non vale nulla” ( Scuola Secondaria di Secondo Grado)

29. Francesca Torre “ L’età verde” ( Scuola Secondaria di primo Grado)

30. Fabio Santomauro “ C’è un lupo nel tablet” ( Scuola Primaria)

Saranno a disposizione di quanti vorranno contribuire, le tavole dei Fumettisti che espongono nella mostra, acquistabili alla modica cifra di 5 euro. Tutti i proventi saranno destinati all’acquisto di libri da donare ai reparti oncologici aderenti al progetto “ Nati per leggere”.