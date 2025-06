Inaugurazione mostra Nodo Rovescio nelle ex Scuole Pie

Inaugurazione questa sera, presso le sale dell’ex Convento delle scuole Pie, della mostra “Nodo Rovescio-Ritaglio di tempo in (verso) dell’artista leccese Francesco Pasca.

Ha introdotto Antonio Malcore, direttore A.P.S.. ha relazionato la prof.ssa e saggista Carmen De Stasio. Il progetto artistico nasce dalla Cattedrale di Otranto, città’ salentina in forte connessione con la città di Brindisi, sotto il profilo storico-culturale. La traccia iniziale e’ quella del racconto scritto nei mosaici della Cattedrale di Otranto. Da lì si dipanano le immagini manufatte su legno. In totale si tratta di 25 riquadri 80×80 e di 10 tavole 50×120. La mostra sarà’ visitabile tutti i giorni fino al 24 giugno.